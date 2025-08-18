Mis on Lien (LIEN)

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

Üksuse Lien (LIEN) allikas Ametlik veebisait

Lien hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lien (LIEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lien (LIEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lien nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LIEN kohalike valuutade suhtes

Lien (LIEN) tokenoomika

Lien (LIEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lien (LIEN) kohta Kui palju on Lien (LIEN) tänapäeval väärt? Reaalajas LIEN hind USD on 0.086412 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LIEN/USD hind? $ 0.086412 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LIEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lien turukapitalisatsioon? LIEN turukapitalisatsioon on $ 30.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LIEN ringlev varu? LIEN ringlev varu on 354.87K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIEN (ATH) hind? LIEN saavutab ATH hinna summas 956.78 USD . Mis oli kõigi aegade LIEN madalaim (ATL) hind? LIEN nägi ATL hinda summas 0.01022065 USD . Milline on LIEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LIEN kauplemismaht on -- USD . Kas LIEN sel aastal kõrgemale ka suundub? LIEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIEN hinna ennustust

Lien (LIEN) Olulised valdkonna uudised