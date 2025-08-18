Rohkem infot LIEN

Lien (LIEN) reaalajas hinnagraafik
Lien (LIEN) hinna teave (USD)

Lien (LIEN) reaalajas hind on $0.086412. Viimase 24 tunni jooksul LIEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 956.78 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01022065.

Lüliajalise tootluse osas on LIEN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lien (LIEN) – turuteave

$ 30.67K
$ 30.67K$ 30.67K

--
----

$ 86.41K
$ 86.41K$ 86.41K

354.87K
354.87K 354.87K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Lien praegune turukapitalisatsioon on $ 30.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LIEN ringlev varu on 354.87K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.41K.

Lien (LIEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lien ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lien ja USD hinnamuutus $ -0.0062151744.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lien ja USD hinnamuutus $ +0.0142097793.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lien ja USD hinnamuutus $ -0.07992281785976287.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0062151744-7.19%
60 päeva$ +0.0142097793+16.44%
90 päeva$ -0.07992281785976287-48.04%

Mis on Lien (LIEN)

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lien (LIEN) allikas

Ametlik veebisait

Lien hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lien (LIEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lien (LIEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lien nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lien hinna ennustust kohe!

LIEN kohalike valuutade suhtes

Lien (LIEN) tokenoomika

Lien (LIEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lien (LIEN) kohta

Kui palju on Lien (LIEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIEN hind USD on 0.086412 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIEN/USD hind?
Praegune hind LIEN/USD on $ 0.086412. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lien turukapitalisatsioon?
LIEN turukapitalisatsioon on $ 30.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIEN ringlev varu?
LIEN ringlev varu on 354.87K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIEN (ATH) hind?
LIEN saavutab ATH hinna summas 956.78 USD.
Mis oli kõigi aegade LIEN madalaim (ATL) hind?
LIEN nägi ATL hinda summas 0.01022065 USD.
Milline on LIEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIEN kauplemismaht on -- USD.
Kas LIEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIEN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.