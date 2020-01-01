Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lido Staked SOL (STSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lido Staked SOL (STSOL) teave ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Ametlik veebisait: https://solana.lido.fi/ Ostke STSOL kohe!

Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lido Staked SOL (STSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.30M $ 23.30M $ 23.30M Koguvaru: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K Ringlev varu: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.30M $ 23.30M $ 23.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 350.04 $ 350.04 $ 350.04 Kõigi aegade madalaim: $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 Praegune hind: $ 219.48 $ 219.48 $ 219.48 Lisateave Lido Staked SOL (STSOL) hinna kohta

Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STSOL tokeni tokenoomikat, avastage STSOL tokeni reaalajas hinda!

STSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STSOL võiks suunduda? Meie STSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

