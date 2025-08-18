Rohkem infot STSOL

STSOL Hinnainfo

STSOL Ametlik veebisait

STSOL Tokenoomika

STSOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Lido Staked SOL logo

Lido Staked SOL hind (STSOL)

Loendis mitteolevad

1 STSOL/USD reaalajas hind:

$223
$223$223
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Lido Staked SOL (STSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:07 (UTC+8)

Lido Staked SOL (STSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 223.3
$ 223.3$ 223.3
24 h madal
$ 236.27
$ 236.27$ 236.27
24 h kõrge

$ 223.3
$ 223.3$ 223.3

$ 236.27
$ 236.27$ 236.27

$ 350.04
$ 350.04$ 350.04

$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

-0.65%

-3.58%

-0.12%

-0.12%

Lido Staked SOL (STSOL) reaalajas hind on $222.97. Viimase 24 tunni jooksul STSOL kaubeldud madalaim $ 223.3 ja kõrgeim $ 236.27 näitab aktiivset turu volatiivsust. STSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 350.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 8.65.

Lüliajalise tootluse osas on STSOL muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -3.58% 24 tunni vältel -0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lido Staked SOL (STSOL) – turuteave

$ 23.70M
$ 23.70M$ 23.70M

--
----

$ 23.70M
$ 23.70M$ 23.70M

106.16K
106.16K 106.16K

106,156.16
106,156.16 106,156.16

Lido Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 23.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STSOL ringlev varu on 106.16K, mille koguvaru on 106156.16. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.70M.

Lido Staked SOL (STSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lido Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -8.2806371452703.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lido Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +9.0739425260.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lido Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +58.5875080120.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lido Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +18.38173255282166.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -8.2806371452703-3.58%
30 päeva$ +9.0739425260+4.07%
60 päeva$ +58.5875080120+26.28%
90 päeva$ +18.38173255282166+8.98%

Mis on Lido Staked SOL (STSOL)

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lido Staked SOL (STSOL) allikas

Ametlik veebisait

Lido Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lido Staked SOL (STSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lido Staked SOL (STSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lido Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lido Staked SOL hinna ennustust kohe!

STSOL kohalike valuutade suhtes

Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika

Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lido Staked SOL (STSOL) kohta

Kui palju on Lido Staked SOL (STSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas STSOL hind USD on 222.97 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STSOL/USD hind?
Praegune hind STSOL/USD on $ 222.97. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lido Staked SOL turukapitalisatsioon?
STSOL turukapitalisatsioon on $ 23.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STSOL ringlev varu?
STSOL ringlev varu on 106.16K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STSOL (ATH) hind?
STSOL saavutab ATH hinna summas 350.04 USD.
Mis oli kõigi aegade STSOL madalaim (ATL) hind?
STSOL nägi ATL hinda summas 8.65 USD.
Milline on STSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas STSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
STSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:30:07 (UTC+8)

Lido Staked SOL (STSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.