‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

Lido Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lido Staked SOL (STSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lido Staked SOL (STSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lido Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

STSOL kohalike valuutade suhtes

Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika

Lido Staked SOL (STSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lido Staked SOL (STSOL) kohta Kui palju on Lido Staked SOL (STSOL) tänapäeval väärt? Reaalajas STSOL hind USD on 222.97 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STSOL/USD hind? $ 222.97 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STSOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lido Staked SOL turukapitalisatsioon? STSOL turukapitalisatsioon on $ 23.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STSOL ringlev varu? STSOL ringlev varu on 106.16K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STSOL (ATH) hind? STSOL saavutab ATH hinna summas 350.04 USD . Mis oli kõigi aegade STSOL madalaim (ATL) hind? STSOL nägi ATL hinda summas 8.65 USD . Milline on STSOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STSOL kauplemismaht on -- USD . Kas STSOL sel aastal kõrgemale ka suundub? STSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STSOL hinna ennustust

