Lido Staked Matic (STMATIC) teave Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way

Use their stMATIC on the secondary market

Lido for Polygon gives users options to: Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way

Use their stMATIC on the secondary market

Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account's share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user's wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant. Ametlik veebisait: https://polygon.lido.fi/

Lido Staked Matic (STMATIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lido Staked Matic (STMATIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 560.77K $ 560.77K $ 560.77K Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 156.60K $ 156.60K $ 156.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 Kõigi aegade madalaim: $ 0.173953 $ 0.173953 $ 0.173953 Praegune hind: $ 0.278759 $ 0.278759 $ 0.278759 Lisateave Lido Staked Matic (STMATIC) hinna kohta

Lido Staked Matic (STMATIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lido Staked Matic (STMATIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STMATIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STMATIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STMATIC tokeni tokenoomikat, avastage STMATIC tokeni reaalajas hinda!

STMATIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STMATIC võiks suunduda? Meie STMATIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STMATIC tokeni hinna ennustust kohe!

