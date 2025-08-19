Lido Staked Matic hind (STMATIC)
+0.67%
+1.79%
+6.83%
+6.83%
Lido Staked Matic (STMATIC) reaalajas hind on $0.293177. Viimase 24 tunni jooksul STMATIC kaubeldud madalaim $ 0.274847 ja kõrgeim $ 0.297369 näitab aktiivset turu volatiivsust. STMATICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.173953.
Lüliajalise tootluse osas on STMATIC muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, +1.79% 24 tunni vältel +6.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lido Staked Matic praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. STMATIC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 560770.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 164.65K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Lido Staked Matic ja USD hinnamuutus $ +0.00514191.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lido Staked Matic ja USD hinnamuutus $ +0.0287819483.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lido Staked Matic ja USD hinnamuutus $ +0.1113301837.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lido Staked Matic ja USD hinnamuutus $ +0.0289275003679462.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00514191
|+1.79%
|30 päeva
|$ +0.0287819483
|+9.82%
|60 päeva
|$ +0.1113301837
|+37.97%
|90 päeva
|$ +0.0289275003679462
|+10.95%
Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: - Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way - Use their stMATIC on the secondary market - Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.