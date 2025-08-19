Mis on Lido Staked Matic (STMATIC)

Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: - Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way - Use their stMATIC on the secondary market - Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.

Üksuse Lido Staked Matic (STMATIC) allikas Ametlik veebisait

Lido Staked Matic (STMATIC) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lido Staked Matic (STMATIC) kohta Kui palju on Lido Staked Matic (STMATIC) tänapäeval väärt? Reaalajas STMATIC hind USD on 0.293177 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STMATIC/USD hind? $ 0.293177 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STMATIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lido Staked Matic turukapitalisatsioon? STMATIC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STMATIC ringlev varu? STMATIC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STMATIC (ATH) hind? STMATIC saavutab ATH hinna summas 1.87 USD . Mis oli kõigi aegade STMATIC madalaim (ATL) hind? STMATIC nägi ATL hinda summas 0.173953 USD . Milline on STMATIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STMATIC kauplemismaht on -- USD . Kas STMATIC sel aastal kõrgemale ka suundub? STMATIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STMATIC hinna ennustust

