LICKGOAT (LICK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LICK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LICKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on LICK muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -3.79% 24 tunni vältel -6.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LICKGOAT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. LICK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999999660.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.47K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LICKGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LICKGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LICKGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LICKGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.79%
|30 päeva
|$ 0
|-58.98%
|60 päeva
|$ 0
|+74.60%
|90 päeva
|$ 0
|--
Introducing $LICK, the crypto project designed to transform your luck and elevate your investment game to new heights! Are you tired of feeling like fortune isn't on your side? Say goodbye to those unlucky streaks because $LICK is here to change the game. Picture this: a meme token with a twist of hoof-tastic charm, $LICK harnesses the power of the luckiest goat in town to bring a dose of crypto magic straight to your portfolio. With $LICK by your side, you'll bid farewell to those pesky strokes of bad luck and welcome a flurry of moonshots instead. Whether you're a seasoned investor or just dipping your toes into the world of crypto, $LICK promises to sprinkle blessings upon your ventures, ensuring that every move you make is met with prosperity and success. So why leave your luck to chance when you can join the $LICK revolution and pave your own path to financial freedom? Say hello to a brighter future with $LICK today!
