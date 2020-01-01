Licker (LICKER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Licker (LICKER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Licker (LICKER) teave Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations. Ametlik veebisait: https://licker.wtf/ Ostke LICKER kohe!

Licker (LICKER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Licker (LICKER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.63K $ 15.63K $ 15.63K Koguvaru: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Ringlev varu: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.63K $ 15.63K $ 15.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00239628 $ 0.00239628 $ 0.00239628 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Licker (LICKER) hinna kohta

Licker (LICKER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Licker (LICKER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LICKER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LICKER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LICKER tokeni tokenoomikat, avastage LICKER tokeni reaalajas hinda!

LICKER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LICKER võiks suunduda? Meie LICKER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LICKER tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!