Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.

Üksuse Libre (LIBRE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Libre (LIBRE) kohta Kui palju on Libre (LIBRE) tänapäeval väärt? Reaalajas LIBRE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LIBRE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LIBRE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Libre turukapitalisatsioon? LIBRE turukapitalisatsioon on $ 2.05M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LIBRE ringlev varu? LIBRE ringlev varu on 3.14B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIBRE (ATH) hind? LIBRE saavutab ATH hinna summas 0.0054327 USD . Mis oli kõigi aegade LIBRE madalaim (ATL) hind? LIBRE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LIBRE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LIBRE kauplemismaht on -- USD . Kas LIBRE sel aastal kõrgemale ka suundub? LIBRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIBRE hinna ennustust

