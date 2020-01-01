Liberty Square Filth (FLTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Liberty Square Filth (FLTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Liberty Square Filth (FLTH) teave Filth (FLTH) is the official deflationary SPL token for Liberty Square, an NFT project built on the Solana blockchain. With a core emphasis on art, utility and future development; Liberty Square has successfully delivered a range of innovations to their ecosystem and community through creations ranging from media to infrastructure. FLTH serves primarily as the rewards token for the Liberty Square project and can be earned through staking NFT collectibles on-chain. Ametlik veebisait: https://libertysquare.io/ Valge raamat: https://www.docdroid.net/Wo192St/ls-a-manifesto-v2-0614-pdf Ostke FLTH kohe!

Liberty Square Filth (FLTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Liberty Square Filth (FLTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.46K $ 10.46K $ 10.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.261993 $ 0.261993 $ 0.261993 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00123586 $ 0.00123586 $ 0.00123586 Praegune hind: $ 0.00123598 $ 0.00123598 $ 0.00123598 Lisateave Liberty Square Filth (FLTH) hinna kohta

Liberty Square Filth (FLTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Liberty Square Filth (FLTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLTH tokeni tokenoomikat, avastage FLTH tokeni reaalajas hinda!

FLTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLTH võiks suunduda? Meie FLTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLTH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!