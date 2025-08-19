Libertarian Dog hind (LIBERTA)
Libertarian Dog (LIBERTA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LIBERTA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIBERTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04763731 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on LIBERTA muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -10.84% 24 tunni vältel -16.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Libertarian Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. LIBERTA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.44K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Libertarian Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Libertarian Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Libertarian Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Libertarian Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-10.84%
|30 päeva
|$ 0
|-25.56%
|60 päeva
|$ 0
|-25.27%
|90 päeva
|$ 0
|--
Welcome to $Liberta, the Libertarian Dog Coin on the Solana blockchain! Liberta is Latin and means "a woman that is freed from slavery" $Liberta is more than just a cryptocurrency; it is a movement dedicated to increasing personal freedom by challenging the traditional concept of government-issued money. Our mission is to empower individuals by replacing state-controlled currencies with money issued by citizens, fostering an environment where financial autonomy and liberty can thrive. In a world where centralized financial systems often limit our freedom, $Liberta stands as a beacon of hope and change. Built on the fast, secure, and scalable Solana blockchain, $Liberta aims to provide an alternative financial ecosystem that is both efficient and liberating. By leveraging the power of decentralization, $Liberta enables users to take control of their finances, ensuring that money serves the people, not the other way around. Join us in this revolutionary journey towards a more free and just financial world. With $Liberta, we're not just creating a new currency; we're building a community that values liberty, autonomy, and the true spirit of decentralized finance. Embrace the future with $Liberta and be a part of the change you wish to see in the world.
