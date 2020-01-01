LibertAI (LTAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LibertAI (LTAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LibertAI (LTAI) teave LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. Ametlik veebisait: https://LibertAI.io/ Valge raamat: https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf Ostke LTAI kohe!

LibertAI (LTAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LibertAI (LTAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Koguvaru: $ 24.36M $ 24.36M $ 24.36M Ringlev varu: $ 16.77M $ 16.77M $ 16.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.807171 $ 0.807171 $ 0.807171 Kõigi aegade madalaim: $ 0.081456 $ 0.081456 $ 0.081456 Praegune hind: $ 0.185256 $ 0.185256 $ 0.185256 Lisateave LibertAI (LTAI) hinna kohta

LibertAI (LTAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LibertAI (LTAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LTAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LTAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LTAI tokeni tokenoomikat, avastage LTAI tokeni reaalajas hinda!

