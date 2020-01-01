LGCY Network (LGCY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LGCY Network (LGCY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LGCY Network (LGCY) teave LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power. Ametlik veebisait: https://lgcy.network/ Ostke LGCY kohe!

LGCY Network (LGCY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LGCY Network (LGCY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.36K $ 13.36K $ 13.36K Koguvaru: $ 25.30B $ 25.30B $ 25.30B Ringlev varu: $ 12.31B $ 12.31B $ 12.31B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.46K $ 27.46K $ 27.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02085432 $ 0.02085432 $ 0.02085432 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave LGCY Network (LGCY) hinna kohta

LGCY Network (LGCY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LGCY Network (LGCY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LGCY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LGCY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LGCY tokeni tokenoomikat, avastage LGCY tokeni reaalajas hinda!

LGCY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LGCY võiks suunduda? Meie LGCY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

