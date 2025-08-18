Mis on LGCY Network (LGCY)

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

LGCY Network (LGCY) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LGCY Network (LGCY) kohta Kui palju on LGCY Network (LGCY) tänapäeval väärt? Reaalajas LGCY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LGCY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LGCY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LGCY Network turukapitalisatsioon? LGCY turukapitalisatsioon on $ 14.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LGCY ringlev varu? LGCY ringlev varu on 12.31B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LGCY (ATH) hind? LGCY saavutab ATH hinna summas 0.02085432 USD . Mis oli kõigi aegade LGCY madalaim (ATL) hind? LGCY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LGCY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LGCY kauplemismaht on -- USD . Kas LGCY sel aastal kõrgemale ka suundub? LGCY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LGCY hinna ennustust

