LFG (@LFG) teave What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface Ametlik veebisait: https://www.lfg.cash/ Ostke @LFG kohe!

LFG (@LFG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LFG (@LFG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 420.42M Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 777.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.184596 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00185021 Lisateave LFG (@LFG) hinna kohta

LFG (@LFG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LFG (@LFG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate @LFG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: @LFG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate @LFG tokeni tokenoomikat, avastage @LFG tokeni reaalajas hinda!

@LFG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu @LFG võiks suunduda? Meie @LFG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake @LFG tokeni hinna ennustust kohe!

