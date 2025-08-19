Rohkem infot LEXI

1 LEXI/USD reaalajas hind:

$0.0003605
$0.0003605$0.0003605
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
LexiAI (LEXI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:12:40 (UTC+8)

LexiAI (LEXI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.056436
$ 0.056436$ 0.056436

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

LexiAI (LEXI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LEXI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEXIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.056436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LEXI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LexiAI (LEXI) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 36.05K
$ 36.05K$ 36.05K

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

LexiAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. LEXI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.05K.

LexiAI (LEXI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LexiAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LexiAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LexiAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LexiAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-34.59%
60 päeva$ 0-13.66%
90 päeva$ 0--

Mis on LexiAI (LEXI)

Lexi AI is poised to transform the crypto space by making blockchain technology and cryptocurrency trading more accessible and user-friendly, particularly for WhatsApp users. Through AI-driven solutions and intuitive tools, Lexi AI aims to simplify and enhance the user experience, empowering both new and experienced users alike. Our vision is to demystify the complexities of blockchain technology and cryptocurrency trading, offering seamless, AI-powered solutions that cater specifically to the needs of WhatsApp users. Lexi AI aims to empower both new and experienced users by providing intuitive tools that streamline their interactions with the crypto world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

LexiAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on LexiAI (LEXI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LexiAI (LEXI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LexiAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LexiAI hinna ennustust kohe!

LEXI kohalike valuutade suhtes

LexiAI (LEXI) tokenoomika

LexiAI (LEXI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEXI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LexiAI (LEXI) kohta

Kui palju on LexiAI (LEXI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEXI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEXI/USD hind?
Praegune hind LEXI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LexiAI turukapitalisatsioon?
LEXI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEXI ringlev varu?
LEXI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEXI (ATH) hind?
LEXI saavutab ATH hinna summas 0.056436 USD.
Mis oli kõigi aegade LEXI madalaim (ATL) hind?
LEXI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LEXI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEXI kauplemismaht on -- USD.
Kas LEXI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEXI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEXI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:12:40 (UTC+8)

