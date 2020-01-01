Leverj Gluon (L2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Leverj Gluon (L2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Leverj Gluon (L2) teave Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Ametlik veebisait: https://www.leverj.io/ Ostke L2 kohe!

Leverj Gluon (L2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Leverj Gluon (L2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 234.29K $ 234.29K $ 234.29K Koguvaru: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Ringlev varu: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 234.29K $ 234.29K $ 234.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00106719 $ 0.00106719 $ 0.00106719 Lisateave Leverj Gluon (L2) hinna kohta

Leverj Gluon (L2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Leverj Gluon (L2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate L2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: L2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate L2 tokeni tokenoomikat, avastage L2 tokeni reaalajas hinda!

L2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu L2 võiks suunduda? Meie L2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake L2 tokeni hinna ennustust kohe!

