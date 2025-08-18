Rohkem infot L2

Leverj Gluon hind (L2)

1 L2/USD reaalajas hind:

$0.00106719
$0.00106719
-5.60%1D
USD
Leverj Gluon (L2) reaalajas hinnagraafik
Leverj Gluon (L2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.07%

-5.63%

+17.34%

+17.34%

Leverj Gluon (L2) reaalajas hind on $0.00106719. Viimase 24 tunni jooksul L2 kaubeldud madalaim $ 0.00106143 ja kõrgeim $ 0.00113089 näitab aktiivset turu volatiivsust. L2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.273661 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on L2 muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -5.63% 24 tunni vältel +17.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Leverj Gluon (L2) – turuteave

--
----

Leverj Gluon praegune turukapitalisatsioon on $ 234.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. L2 ringlev varu on 219.54M, mille koguvaru on 219541111.4408051. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 234.29K.

Leverj Gluon (L2) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Leverj Gluon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Leverj Gluon ja USD hinnamuutus $ +0.0002222008.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Leverj Gluon ja USD hinnamuutus $ +0.0005295775.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Leverj Gluon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.63%
30 päeva$ +0.0002222008+20.82%
60 päeva$ +0.0005295775+49.62%
90 päeva$ 0--

Mis on Leverj Gluon (L2)

Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Ametlik veebisait

Leverj Gluon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Leverj Gluon (L2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Leverj Gluon (L2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Leverj Gluon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Leverj Gluon hinna ennustust kohe!

L2 kohalike valuutade suhtes

Leverj Gluon (L2) tokenoomika

Leverj Gluon (L2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet L2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Leverj Gluon (L2) kohta

Kui palju on Leverj Gluon (L2) tänapäeval väärt?
Reaalajas L2 hind USD on 0.00106719 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune L2/USD hind?
Praegune hind L2/USD on $ 0.00106719. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Leverj Gluon turukapitalisatsioon?
L2 turukapitalisatsioon on $ 234.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on L2 ringlev varu?
L2 ringlev varu on 219.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim L2 (ATH) hind?
L2 saavutab ATH hinna summas 0.273661 USD.
Mis oli kõigi aegade L2 madalaim (ATL) hind?
L2 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on L2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine L2 kauplemismaht on -- USD.
Kas L2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
L2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake L2 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.