Level USD hind (LVLUSD)

1 LVLUSD/USD reaalajas hind:

$0.999668
0.00%1D
USD
Level USD (LVLUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:29:58 (UTC+8)

Level USD (LVLUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.999293
24 h madal
$ 1.0
24 h kõrge

$ 0.999293
$ 1.0
$ 1.051
$ 0.874306
+0.00%

+0.00%

+0.02%

+0.02%

Level USD (LVLUSD) reaalajas hind on $0.999684. Viimase 24 tunni jooksul LVLUSD kaubeldud madalaim $ 0.999293 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LVLUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.051 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.874306.

Lüliajalise tootluse osas on LVLUSD muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel +0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Level USD (LVLUSD) – turuteave

$ 55.91M
--
$ 55.91M
55.93M
55,929,316.32558133
Level USD praegune turukapitalisatsioon on $ 55.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LVLUSD ringlev varu on 55.93M, mille koguvaru on 55929316.32558133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.91M.

Level USD (LVLUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Level USD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Level USD ja USD hinnamuutus $ -0.0004106701.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Level USD ja USD hinnamuutus $ +0.0000314900.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Level USD ja USD hinnamuutus $ -0.000063104316865.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ -0.0004106701-0.04%
60 päeva$ +0.0000314900+0.00%
90 päeva$ -0.000063104316865-0.00%

Mis on Level USD (LVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Üksuse Level USD (LVLUSD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Level USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Level USD (LVLUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Level USD (LVLUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Level USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Level USD hinna ennustust kohe!

LVLUSD kohalike valuutade suhtes

Level USD (LVLUSD) tokenoomika

Level USD (LVLUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LVLUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Level USD (LVLUSD) kohta

Kui palju on Level USD (LVLUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas LVLUSD hind USD on 0.999684 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LVLUSD/USD hind?
Praegune hind LVLUSD/USD on $ 0.999684. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Level USD turukapitalisatsioon?
LVLUSD turukapitalisatsioon on $ 55.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LVLUSD ringlev varu?
LVLUSD ringlev varu on 55.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LVLUSD (ATH) hind?
LVLUSD saavutab ATH hinna summas 1.051 USD.
Mis oli kõigi aegade LVLUSD madalaim (ATL) hind?
LVLUSD nägi ATL hinda summas 0.874306 USD.
Milline on LVLUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LVLUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas LVLUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
LVLUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LVLUSD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.