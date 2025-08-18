Mis on Level USD (LVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Üksuse Level USD (LVLUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Level USD (LVLUSD) tokenoomika

Level USD (LVLUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LVLUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Level USD (LVLUSD) kohta Kui palju on Level USD (LVLUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas LVLUSD hind USD on 0.999684 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LVLUSD/USD hind? $ 0.999684 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LVLUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Level USD turukapitalisatsioon? LVLUSD turukapitalisatsioon on $ 55.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LVLUSD ringlev varu? LVLUSD ringlev varu on 55.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LVLUSD (ATH) hind? LVLUSD saavutab ATH hinna summas 1.051 USD . Mis oli kõigi aegade LVLUSD madalaim (ATL) hind? LVLUSD nägi ATL hinda summas 0.874306 USD . Milline on LVLUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LVLUSD kauplemismaht on -- USD . Kas LVLUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? LVLUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LVLUSD hinna ennustust

