Level hind (LVL)

1 LVL/USD reaalajas hind:

$0.01182988
-0.60%1D
Level (LVL) reaalajas hinnagraafik
Level (LVL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01177378
24 h madal
$ 0.01446921
24 h kõrge

$ 0.01177378
$ 0.01446921
$ 11.03
$ 0.01090393
+0.17%

-0.62%

+1.10%

+1.10%

Level (LVL) reaalajas hind on $0.01182988. Viimase 24 tunni jooksul LVL kaubeldud madalaim $ 0.01177378 ja kõrgeim $ 0.01446921 näitab aktiivset turu volatiivsust. LVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01090393.

Lüliajalise tootluse osas on LVL muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -0.62% 24 tunni vältel +1.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Level (LVL) – turuteave

$ 205.94K
--
$ 317.35K
17.41M
26,825,526.41584659
Level praegune turukapitalisatsioon on $ 205.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LVL ringlev varu on 17.41M, mille koguvaru on 26825526.41584659. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 317.35K.

Level (LVL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Level ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Level ja USD hinnamuutus $ -0.0013844780.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Level ja USD hinnamuutus $ -0.0024692768.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Level ja USD hinnamuutus $ -0.01383642382883612.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.62%
30 päeva$ -0.0013844780-11.70%
60 päeva$ -0.0024692768-20.87%
90 päeva$ -0.01383642382883612-53.90%

Mis on Level (LVL)

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

Üksuse Level (LVL) allikas

Ametlik veebisait

Level hinna ennustus (USD)

Kui palju on Level (LVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Level (LVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Level nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Level hinna ennustust kohe!

LVL kohalike valuutade suhtes

Level (LVL) tokenoomika

Level (LVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Level (LVL) kohta

Kui palju on Level (LVL) tänapäeval väärt?
Reaalajas LVL hind USD on 0.01182988 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LVL/USD hind?
Praegune hind LVL/USD on $ 0.01182988. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Level turukapitalisatsioon?
LVL turukapitalisatsioon on $ 205.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LVL ringlev varu?
LVL ringlev varu on 17.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LVL (ATH) hind?
LVL saavutab ATH hinna summas 11.03 USD.
Mis oli kõigi aegade LVL madalaim (ATL) hind?
LVL nägi ATL hinda summas 0.01090393 USD.
Milline on LVL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LVL kauplemismaht on -- USD.
Kas LVL sel aastal kõrgemale ka suundub?
LVL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LVL hinna ennustust.
Level (LVL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.