Lets Get This Bread logo

Lets Get This Bread hind (LGTB)

Loendis mitteolevad

1 LGTB/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Lets Get This Bread (LGTB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:49:34 (UTC+8)

Lets Get This Bread (LGTB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00283765
$ 0.00283765$ 0.00283765

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.70%

-1.70%

Lets Get This Bread (LGTB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LGTB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LGTBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00283765 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LGTB muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lets Get This Bread (LGTB) – turuteave

$ 59.74K
$ 59.74K$ 59.74K

--
----

$ 59.74K
$ 59.74K$ 59.74K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Lets Get This Bread praegune turukapitalisatsioon on $ 59.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LGTB ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.74K.

Lets Get This Bread (LGTB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lets Get This Bread ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lets Get This Bread ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lets Get This Bread ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lets Get This Bread ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+3.02%
60 päeva$ 0+24.17%
90 päeva$ 0--

Mis on Lets Get This Bread (LGTB)

$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lets Get This Bread (LGTB) allikas

Ametlik veebisait

Lets Get This Bread hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lets Get This Bread (LGTB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lets Get This Bread (LGTB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lets Get This Bread nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lets Get This Bread hinna ennustust kohe!

LGTB kohalike valuutade suhtes

Lets Get This Bread (LGTB) tokenoomika

Lets Get This Bread (LGTB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LGTB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lets Get This Bread (LGTB) kohta

Kui palju on Lets Get This Bread (LGTB) tänapäeval väärt?
Reaalajas LGTB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LGTB/USD hind?
Praegune hind LGTB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lets Get This Bread turukapitalisatsioon?
LGTB turukapitalisatsioon on $ 59.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LGTB ringlev varu?
LGTB ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LGTB (ATH) hind?
LGTB saavutab ATH hinna summas 0.00283765 USD.
Mis oli kõigi aegade LGTB madalaim (ATL) hind?
LGTB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LGTB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LGTB kauplemismaht on -- USD.
Kas LGTB sel aastal kõrgemale ka suundub?
LGTB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LGTB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.