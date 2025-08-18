Rohkem infot SINK

SINK Hinnainfo

SINK Ametlik veebisait

SINK Tokenoomika

SINK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Let that sink in logo

Let that sink in hind (SINK)

Loendis mitteolevad

1 SINK/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Let that sink in (SINK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:49:30 (UTC+8)

Let that sink in (SINK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00507815
$ 0.00507815$ 0.00507815

$ 0
$ 0$ 0

-4.47%

-2.99%

-1.90%

-1.90%

Let that sink in (SINK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SINK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SINKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00507815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SINK muutunud -4.47% viimase tunni jooksul, -2.99% 24 tunni vältel -1.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Let that sink in (SINK) – turuteave

$ 60.25K
$ 60.25K$ 60.25K

--
----

$ 60.25K
$ 60.25K$ 60.25K

799.65M
799.65M 799.65M

799,647,386.735072
799,647,386.735072 799,647,386.735072

Let that sink in praegune turukapitalisatsioon on $ 60.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SINK ringlev varu on 799.65M, mille koguvaru on 799647386.735072. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.25K.

Let that sink in (SINK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Let that sink in ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Let that sink in ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Let that sink in ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Let that sink in ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.99%
30 päeva$ 0+5.83%
60 päeva$ 0+7.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Let that sink in (SINK)

The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Let that sink in (SINK) allikas

Ametlik veebisait

Let that sink in hinna ennustus (USD)

Kui palju on Let that sink in (SINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Let that sink in (SINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Let that sink in nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Let that sink in hinna ennustust kohe!

SINK kohalike valuutade suhtes

Let that sink in (SINK) tokenoomika

Let that sink in (SINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Let that sink in (SINK) kohta

Kui palju on Let that sink in (SINK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SINK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SINK/USD hind?
Praegune hind SINK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Let that sink in turukapitalisatsioon?
SINK turukapitalisatsioon on $ 60.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SINK ringlev varu?
SINK ringlev varu on 799.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SINK (ATH) hind?
SINK saavutab ATH hinna summas 0.00507815 USD.
Mis oli kõigi aegade SINK madalaim (ATL) hind?
SINK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SINK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SINK kauplemismaht on -- USD.
Kas SINK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SINK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:49:30 (UTC+8)

Let that sink in (SINK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.