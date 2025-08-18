Rohkem infot LEPER

LEPER Hinnainfo

LEPER Valge raamat

LEPER Ametlik veebisait

LEPER Tokenoomika

LEPER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LEPER logo

LEPER hind (LEPER)

Loendis mitteolevad

1 LEPER/USD reaalajas hind:

--
----
-3.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LEPER (LEPER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:07:27 (UTC+8)

LEPER (LEPER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445839
$ 0.00445839$ 0.00445839

$ 0
$ 0$ 0

+1.93%

-3.46%

-3.66%

-3.66%

LEPER (LEPER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LEPER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEPERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00445839 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LEPER muutunud +1.93% viimase tunni jooksul, -3.46% 24 tunni vältel -3.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LEPER (LEPER) – turuteave

$ 24.81K
$ 24.81K$ 24.81K

--
----

$ 24.81K
$ 24.81K$ 24.81K

891.97M
891.97M 891.97M

891,971,086.170812
891,971,086.170812 891,971,086.170812

LEPER praegune turukapitalisatsioon on $ 24.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LEPER ringlev varu on 891.97M, mille koguvaru on 891971086.170812. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.81K.

LEPER (LEPER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LEPER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LEPER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LEPER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LEPER ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.46%
30 päeva$ 0-15.37%
60 päeva$ 0+4.47%
90 päeva$ 0--

Mis on LEPER (LEPER)

$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LEPER (LEPER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

LEPER hinna ennustus (USD)

Kui palju on LEPER (LEPER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LEPER (LEPER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LEPER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LEPER hinna ennustust kohe!

LEPER kohalike valuutade suhtes

LEPER (LEPER) tokenoomika

LEPER (LEPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LEPER (LEPER) kohta

Kui palju on LEPER (LEPER) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEPER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEPER/USD hind?
Praegune hind LEPER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LEPER turukapitalisatsioon?
LEPER turukapitalisatsioon on $ 24.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEPER ringlev varu?
LEPER ringlev varu on 891.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEPER (ATH) hind?
LEPER saavutab ATH hinna summas 0.00445839 USD.
Mis oli kõigi aegade LEPER madalaim (ATL) hind?
LEPER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LEPER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEPER kauplemismaht on -- USD.
Kas LEPER sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEPER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:07:27 (UTC+8)

LEPER (LEPER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.