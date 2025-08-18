lenda on chain (LENDA) hinna teave (USD)

lenda on chain (LENDA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LENDA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LENDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00139886 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

lenda on chain (LENDA) – turuteave

lenda on chain praegune turukapitalisatsioon on $ 21.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LENDA ringlev varu on 999.80M, mille koguvaru on 999803798.64077. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.52K.