The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community. Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape. In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lemon (LEMON) kohta Kui palju on Lemon (LEMON) tänapäeval väärt? Reaalajas LEMON hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LEMON/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LEMON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lemon turukapitalisatsioon? LEMON turukapitalisatsioon on $ 12.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LEMON ringlev varu? LEMON ringlev varu on 6.68B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEMON (ATH) hind? LEMON saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade LEMON madalaim (ATL) hind? LEMON nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LEMON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LEMON kauplemismaht on -- USD . Kas LEMON sel aastal kõrgemale ka suundub? LEMON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEMON hinna ennustust

