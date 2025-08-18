LeisureMeta hind (LM)
LeisureMeta (LM) reaalajas hind on $0.00240306. Viimase 24 tunni jooksul LM kaubeldud madalaim $ 0.00239399 ja kõrgeim $ 0.00252474 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.39 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00203131.
Lüliajalise tootluse osas on LM muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -4.81% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LeisureMeta praegune turukapitalisatsioon on $ 7.61M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LM ringlev varu on 3.17B, mille koguvaru on 4668074832.13. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.22M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LeisureMeta ja USD hinnamuutus $ -0.000121663598049749.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LeisureMeta ja USD hinnamuutus $ -0.0003310152.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LeisureMeta ja USD hinnamuutus $ -0.0002822367.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LeisureMeta ja USD hinnamuutus $ -0.0005811475813499595.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000121663598049749
|-4.81%
|30 päeva
|$ -0.0003310152
|-13.77%
|60 päeva
|$ -0.0002822367
|-11.74%
|90 päeva
|$ -0.0005811475813499595
|-19.47%
LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
LeisureMeta (LM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
