Mis on LeisureMeta (LM)

LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.

Üksuse LeisureMeta (LM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

LM kohalike valuutade suhtes

LeisureMeta (LM) tokenoomika

LeisureMeta (LM) tokenoomika

LeisureMeta (LM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LeisureMeta (LM) kohta Kui palju on LeisureMeta (LM) tänapäeval väärt? Reaalajas LM hind USD on 0.00240306 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LM/USD hind? $ 0.00240306 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LeisureMeta turukapitalisatsioon? LM turukapitalisatsioon on $ 7.61M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LM ringlev varu? LM ringlev varu on 3.17B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LM (ATH) hind? LM saavutab ATH hinna summas 1.39 USD . Mis oli kõigi aegade LM madalaim (ATL) hind? LM nägi ATL hinda summas 0.00203131 USD . Milline on LM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LM kauplemismaht on -- USD . Kas LM sel aastal kõrgemale ka suundub? LM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LM hinna ennustust

