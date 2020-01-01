LegendX (LGNDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LegendX (LGNDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LegendX (LGNDX) teave $LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. Ametlik veebisait: https://www.titanlegends.win/ Valge raamat: https://docs.titanlegends.win Ostke LGNDX kohe!

LegendX (LGNDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LegendX (LGNDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 78.40K $ 78.40K $ 78.40K Koguvaru: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Ringlev varu: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.40K $ 78.40K $ 78.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00102835 $ 0.00102835 $ 0.00102835 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002361 $ 0.00002361 $ 0.00002361 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave LegendX (LGNDX) hinna kohta

LegendX (LGNDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LegendX (LGNDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LGNDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LGNDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LGNDX tokeni tokenoomikat, avastage LGNDX tokeni reaalajas hinda!

