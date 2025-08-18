Rohkem infot LGNDX

LegendX logo

LegendX hind (LGNDX)

Loendis mitteolevad

1 LGNDX/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
mexc
USD
LegendX (LGNDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:37:03 (UTC+8)

LegendX (LGNDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102835
$ 0.00102835$ 0.00102835

$ 0
$ 0$ 0

+2.82%

-6.85%

+4.65%

+4.65%

LegendX (LGNDX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LGNDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LGNDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00102835 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LGNDX muutunud +2.82% viimase tunni jooksul, -6.85% 24 tunni vältel +4.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LegendX (LGNDX) – turuteave

$ 76.89K
$ 76.89K$ 76.89K

--
----

$ 76.89K
$ 76.89K$ 76.89K

2.59B
2.59B 2.59B

2,590,755,829.771287
2,590,755,829.771287 2,590,755,829.771287

LegendX praegune turukapitalisatsioon on $ 76.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LGNDX ringlev varu on 2.59B, mille koguvaru on 2590755829.771287. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.89K.

LegendX (LGNDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LegendX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LegendX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LegendX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LegendX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.85%
30 päeva$ 0-40.66%
60 päeva$ 0-21.69%
90 päeva$ 0--

Mis on LegendX (LGNDX)

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LegendX (LGNDX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

LegendX hinna ennustus (USD)

Kui palju on LegendX (LGNDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LegendX (LGNDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LegendX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LegendX hinna ennustust kohe!

LGNDX kohalike valuutade suhtes

LegendX (LGNDX) tokenoomika

LegendX (LGNDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LGNDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LegendX (LGNDX) kohta

Kui palju on LegendX (LGNDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LGNDX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LGNDX/USD hind?
Praegune hind LGNDX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LegendX turukapitalisatsioon?
LGNDX turukapitalisatsioon on $ 76.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LGNDX ringlev varu?
LGNDX ringlev varu on 2.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LGNDX (ATH) hind?
LGNDX saavutab ATH hinna summas 0.00102835 USD.
Mis oli kõigi aegade LGNDX madalaim (ATL) hind?
LGNDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LGNDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LGNDX kauplemismaht on -- USD.
Kas LGNDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LGNDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LGNDX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:37:03 (UTC+8)

