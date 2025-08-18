Mis on LegendX (LGNDX)

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

LegendX (LGNDX) tokenoomika

LegendX (LGNDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LGNDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LegendX (LGNDX) kohta Kui palju on LegendX (LGNDX) tänapäeval väärt? Reaalajas LGNDX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LGNDX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LGNDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LegendX turukapitalisatsioon? LGNDX turukapitalisatsioon on $ 76.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LGNDX ringlev varu? LGNDX ringlev varu on 2.59B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LGNDX (ATH) hind? LGNDX saavutab ATH hinna summas 0.00102835 USD . Mis oli kõigi aegade LGNDX madalaim (ATL) hind? LGNDX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LGNDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LGNDX kauplemismaht on -- USD . Kas LGNDX sel aastal kõrgemale ka suundub? LGNDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LGNDX hinna ennustust

