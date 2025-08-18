Rohkem infot FRAX

Legacy Frax Dollar logo

Legacy Frax Dollar hind (FRAX)

1 FRAX/USD reaalajas hind:

$0.998619
$0.998619$0.998619
0.00%1D
USD
Legacy Frax Dollar (FRAX) reaalajas hinnagraafik
Legacy Frax Dollar (FRAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.998134
$ 0.998134$ 0.998134
24 h madal
$ 0.999386
$ 0.999386$ 0.999386
24 h kõrge

$ 0.998134
$ 0.998134$ 0.998134

$ 0.999386
$ 0.999386$ 0.999386

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.874536
$ 0.874536$ 0.874536

+0.01%

-0.03%

+0.06%

+0.06%

Legacy Frax Dollar (FRAX) reaalajas hind on $0.998745. Viimase 24 tunni jooksul FRAX kaubeldud madalaim $ 0.998134 ja kõrgeim $ 0.999386 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.874536.

Lüliajalise tootluse osas on FRAX muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Legacy Frax Dollar (FRAX) – turuteave

$ 296.55M
$ 296.55M$ 296.55M

--
----

$ 296.55M
$ 296.55M$ 296.55M

296.98M
296.98M 296.98M

296,975,826.2015562
296,975,826.2015562 296,975,826.2015562

Legacy Frax Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 296.55M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRAX ringlev varu on 296.98M, mille koguvaru on 296975826.2015562. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 296.55M.

Legacy Frax Dollar (FRAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Legacy Frax Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0003482782920058.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Legacy Frax Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0016820863.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Legacy Frax Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0006089348.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Legacy Frax Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.0010130599980977.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003482782920058-0.03%
30 päeva$ -0.0016820863-0.16%
60 päeva$ -0.0006089348-0.06%
90 päeva$ -0.0010130599980977-0.10%

Mis on Legacy Frax Dollar (FRAX)

The first fractional-algorithmic stablecoin

Üksuse Legacy Frax Dollar (FRAX) allikas

Legacy Frax Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Legacy Frax Dollar (FRAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Legacy Frax Dollar (FRAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Legacy Frax Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Legacy Frax Dollar hinna ennustust kohe!

FRAX kohalike valuutade suhtes

Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenoomika

Legacy Frax Dollar (FRAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Legacy Frax Dollar (FRAX) kohta

Kui palju on Legacy Frax Dollar (FRAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRAX hind USD on 0.998745 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRAX/USD hind?
Praegune hind FRAX/USD on $ 0.998745. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Legacy Frax Dollar turukapitalisatsioon?
FRAX turukapitalisatsioon on $ 296.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRAX ringlev varu?
FRAX ringlev varu on 296.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRAX (ATH) hind?
FRAX saavutab ATH hinna summas 1.14 USD.
Mis oli kõigi aegade FRAX madalaim (ATL) hind?
FRAX nägi ATL hinda summas 0.874536 USD.
Milline on FRAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRAX kauplemismaht on -- USD.
Kas FRAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRAX hinna ennustust.
Legacy Frax Dollar (FRAX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

