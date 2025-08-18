Mis on Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Legacy BOLD (BOLD) tokenoomika

Legacy BOLD (BOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Legacy BOLD (BOLD) kohta Kui palju on Legacy BOLD (BOLD) tänapäeval väärt? Reaalajas BOLD hind USD on 0.996779 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOLD/USD hind? $ 0.996779 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Legacy BOLD turukapitalisatsioon? BOLD turukapitalisatsioon on $ 940.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOLD ringlev varu? BOLD ringlev varu on 943.85K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOLD (ATH) hind? BOLD saavutab ATH hinna summas 1.052 USD . Mis oli kõigi aegade BOLD madalaim (ATL) hind? BOLD nägi ATL hinda summas 0.756197 USD . Milline on BOLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOLD kauplemismaht on -- USD . Kas BOLD sel aastal kõrgemale ka suundub? BOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOLD hinna ennustust

Legacy BOLD (BOLD) Olulised valdkonna uudised