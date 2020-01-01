Ledger AI (LEDGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ledger AI (LEDGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ledger AI (LEDGER) teave LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. Ametlik veebisait: https://ledgerai.co/ Ostke LEDGER kohe!

Ledger AI (LEDGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ledger AI (LEDGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Koguvaru: $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B Ringlev varu: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00747007 $ 0.00747007 $ 0.00747007 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00331951 $ 0.00331951 $ 0.00331951 Lisateave Ledger AI (LEDGER) hinna kohta

Ledger AI (LEDGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ledger AI (LEDGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LEDGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LEDGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LEDGER tokeni tokenoomikat, avastage LEDGER tokeni reaalajas hinda!

LEDGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LEDGER võiks suunduda? Meie LEDGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LEDGER tokeni hinna ennustust kohe!

