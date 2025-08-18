Rohkem infot LEDGER

Ledger AI hind (LEDGER)

1 LEDGER/USD reaalajas hind:

$0.00365836
$0.00365836
-8.30%1D
Ledger AI (LEDGER) reaalajas hinnagraafik
Ledger AI (LEDGER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00363438
$ 0.00363438
24 h madal
$ 0.00438932
$ 0.00438932
24 h kõrge

$ 0.00363438
$ 0.00363438

$ 0.00438932
$ 0.00438932

$ 0.00747007
$ 0.00747007

$ 0.00087522
$ 0.00087522

+0.68%

-8.34%

-23.33%

-23.33%

Ledger AI (LEDGER) reaalajas hind on $0.0036592. Viimase 24 tunni jooksul LEDGER kaubeldud madalaim $ 0.00363438 ja kõrgeim $ 0.00438932 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEDGERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00747007 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00087522.

Lüliajalise tootluse osas on LEDGER muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -8.34% 24 tunni vältel -23.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ledger AI (LEDGER) – turuteave

$ 7.86M
$ 7.86M

--
--

$ 11.47M
$ 11.47M

2.15B
2.15B

3,141,592,654.0
3,141,592,654.0

Ledger AI praegune turukapitalisatsioon on $ 7.86M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LEDGER ringlev varu on 2.15B, mille koguvaru on 3141592654.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.47M.

Ledger AI (LEDGER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ledger AI ja USD hinnamuutus $ -0.000333224701631593.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ledger AI ja USD hinnamuutus $ +0.0072805547.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ledger AI ja USD hinnamuutus $ +0.0081443173.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ledger AI ja USD hinnamuutus $ +0.0023161766326098962.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000333224701631593-8.34%
30 päeva$ +0.0072805547+198.97%
60 päeva$ +0.0081443173+222.57%
90 päeva$ +0.0023161766326098962+172.46%

Mis on Ledger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ledger AI (LEDGER) allikas

Ametlik veebisait

Ledger AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ledger AI (LEDGER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ledger AI (LEDGER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ledger AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ledger AI hinna ennustust kohe!

LEDGER kohalike valuutade suhtes

Ledger AI (LEDGER) tokenoomika

Ledger AI (LEDGER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEDGER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ledger AI (LEDGER) kohta

Kui palju on Ledger AI (LEDGER) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEDGER hind USD on 0.0036592 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEDGER/USD hind?
Praegune hind LEDGER/USD on $ 0.0036592. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ledger AI turukapitalisatsioon?
LEDGER turukapitalisatsioon on $ 7.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEDGER ringlev varu?
LEDGER ringlev varu on 2.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEDGER (ATH) hind?
LEDGER saavutab ATH hinna summas 0.00747007 USD.
Mis oli kõigi aegade LEDGER madalaim (ATL) hind?
LEDGER nägi ATL hinda summas 0.00087522 USD.
Milline on LEDGER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEDGER kauplemismaht on -- USD.
Kas LEDGER sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEDGER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEDGER hinna ennustust.
Ledger AI (LEDGER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.