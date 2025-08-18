Rohkem infot BLEU

Le Bleu Elefant hind (BLEU)

Loendis mitteolevad

1 BLEU/USD reaalajas hind:

$0.00010726
$0.00010726$0.00010726
-7.10%1D
USD
Le Bleu Elefant (BLEU) reaalajas hinnagraafik
Le Bleu Elefant (BLEU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00343978
$ 0.00343978$ 0.00343978

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-7.14%

+33.24%

+33.24%

Le Bleu Elefant (BLEU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BLEU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLEUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00343978 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BLEU muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -7.14% 24 tunni vältel +33.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Le Bleu Elefant (BLEU) – turuteave

$ 107.36K
$ 107.36K$ 107.36K

--
----

$ 107.36K
$ 107.36K$ 107.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Le Bleu Elefant praegune turukapitalisatsioon on $ 107.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLEU ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 107.36K.

Le Bleu Elefant (BLEU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Le Bleu Elefant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Le Bleu Elefant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Le Bleu Elefant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Le Bleu Elefant ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.14%
30 päeva$ 0+25.53%
60 päeva$ 0+71.70%
90 päeva$ 0--

Mis on Le Bleu Elefant (BLEU)

Community token deployed spontaneously via frame on Farcaster using the new Fair Launch WAGMI Protocol

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Le Bleu Elefant (BLEU) allikas

Ametlik veebisait

Le Bleu Elefant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Le Bleu Elefant (BLEU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Le Bleu Elefant (BLEU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Le Bleu Elefant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Le Bleu Elefant hinna ennustust kohe!

BLEU kohalike valuutade suhtes

Le Bleu Elefant (BLEU) tokenoomika

Le Bleu Elefant (BLEU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLEU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Le Bleu Elefant (BLEU) kohta

Kui palju on Le Bleu Elefant (BLEU) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLEU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLEU/USD hind?
Praegune hind BLEU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Le Bleu Elefant turukapitalisatsioon?
BLEU turukapitalisatsioon on $ 107.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLEU ringlev varu?
BLEU ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLEU (ATH) hind?
BLEU saavutab ATH hinna summas 0.00343978 USD.
Mis oli kõigi aegade BLEU madalaim (ATL) hind?
BLEU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BLEU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLEU kauplemismaht on -- USD.
Kas BLEU sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLEU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLEU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.