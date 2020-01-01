LC SHIB (LC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LC SHIB (LC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LC SHIB (LC) teave LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself. Ametlik veebisait: https://degensafe.fun Ostke LC kohe!

LC SHIB (LC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LC SHIB (LC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Koguvaru: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ringlev varu: $ 938.09M $ 938.09M $ 938.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00898244 $ 0.00898244 $ 0.00898244 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00276081 $ 0.00276081 $ 0.00276081 Lisateave LC SHIB (LC) hinna kohta

LC SHIB (LC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LC SHIB (LC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LC tokeni tokenoomikat, avastage LC tokeni reaalajas hinda!

LC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LC võiks suunduda? Meie LC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LC tokeni hinna ennustust kohe!

