LC SHIB logo

LC SHIB hind (LC)

Loendis mitteolevad

1 LC/USD reaalajas hind:

$0.00273464
$0.00273464
+1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LC SHIB (LC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:42:32 (UTC+8)

LC SHIB (LC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00267111
$ 0.00267111
24 h madal
$ 0.0028995
$ 0.0028995
24 h kõrge

$ 0.00267111
$ 0.00267111

$ 0.0028995
$ 0.0028995

$ 0.00898244
$ 0.00898244

$ 0
$ 0

+0.44%

+3.27%

-3.11%

-3.11%

LC SHIB (LC) reaalajas hind on $0.00276693. Viimase 24 tunni jooksul LC kaubeldud madalaim $ 0.00267111 ja kõrgeim $ 0.0028995 näitab aktiivset turu volatiivsust. LCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00898244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LC muutunud +0.44% viimase tunni jooksul, +3.27% 24 tunni vältel -3.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LC SHIB (LC) – turuteave

$ 2.58M
$ 2.58M

--
--

$ 2.75M
$ 2.75M

938.09M
938.09M

999,870,983.991705
999,870,983.991705

LC SHIB praegune turukapitalisatsioon on $ 2.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LC ringlev varu on 938.09M, mille koguvaru on 999870983.991705. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.75M.

LC SHIB (LC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LC SHIB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LC SHIB ja USD hinnamuutus $ -0.0010476095.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LC SHIB ja USD hinnamuutus $ +0.0029021880.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LC SHIB ja USD hinnamuutus $ +0.0024685519345832322.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+3.27%
30 päeva$ -0.0010476095-37.86%
60 päeva$ +0.0029021880+104.89%
90 päeva$ +0.0024685519345832322+827.32%

Mis on LC SHIB (LC)

LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LC SHIB (LC) allikas

Ametlik veebisait

LC SHIB hinna ennustus (USD)

Kui palju on LC SHIB (LC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LC SHIB (LC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LC SHIB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LC SHIB hinna ennustust kohe!

LC kohalike valuutade suhtes

LC SHIB (LC) tokenoomika

LC SHIB (LC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LC SHIB (LC) kohta

Kui palju on LC SHIB (LC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LC hind USD on 0.00276693 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LC/USD hind?
Praegune hind LC/USD on $ 0.00276693. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LC SHIB turukapitalisatsioon?
LC turukapitalisatsioon on $ 2.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LC ringlev varu?
LC ringlev varu on 938.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LC (ATH) hind?
LC saavutab ATH hinna summas 0.00898244 USD.
Mis oli kõigi aegade LC madalaim (ATL) hind?
LC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LC kauplemismaht on -- USD.
Kas LC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:42:32 (UTC+8)

LC SHIB (LC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

