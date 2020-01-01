LayerK (LYK) tokenoomika
LayerK (LYK) teave
What is LayerK? LayerK is a blockchain platform that provides a scalable, efficient, and secure environment for decentralized applications (dApps). This documentation provides an in-depth overview of the LayerK system architecture, functionalities, and how it integrates Arbitrum Nitro technology to enhance its performance.
What is LayerK's Vision? LayerK firmly believes in a future where resource access is democratized.
Every individual is an active protagonist of their technological destiny, and technology becomes a natural extension of LayerK's existence, enhancing LayerK's potential and connecting LayerK in ways previously unimaginable.
A decentralized, sustainable, and fair global economy where everyone has the chance to achieve independence and participate in Web3 era.
What is LayerK's Mission? To empower 100 million individuals worldwide in 5 years by leveraging the transformative potential of blockchain through LayerK's products and technologies.
LayerK is committed to creating secure, autonomous, and interconnected solutions, making each person an active participant in the technological frontier, and weaving a network where the benefits of innovation are accessible to all.
To empower individuals to take control of their applications by a decentralized, transparent, and secure platform.
What is LayerK Token? LayerK is the native token of the LayerK ecosystem that provides users the access to the network’s services.
LayerK (LYK) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage LayerK (LYK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
LayerK (LYK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
LayerK (LYK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate LYK tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
LYK tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate LYK tokeni tokenoomikat, avastage LYK tokeni reaalajas hinda!
LYK – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu LYK võiks suunduda? Meie LYK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.