Mis on Layer2DAO (L2DAO)

Layer2DAO is expanding the Ethereum L2 ecosystem and investing in L2 ecosystem projects. The DAO will use its treasury to invest into high-impact L2 protocols and ecosystem plays, serving as a diversified venture fund for investors looking to gain exposure to the L2 ecosystem growth. It may also provide liquidity, depositing, and staking in the future, perpetually reinvesting proceeds back into the DAO. Layer2DAO will also provide incentives for users to move their funds to L2s and use protocols on those L2s, modeled after other protocols’ successful incentive programs. We plan on particularly supporting projects that have not launched their own token to drive adoption. Layer2DAO is governed by L2DAO token holders. Through the proposal and voting process L2DAO token holders will determine the actions and direction of Layer2DAO.

Üksuse Layer2DAO (L2DAO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Layer2DAO (L2DAO) tokenoomika

Layer2DAO (L2DAO) tokenoomika

Layer2DAO (L2DAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Layer2DAO (L2DAO) kohta Kui palju on Layer2DAO (L2DAO) tänapäeval väärt? Reaalajas L2DAO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune L2DAO/USD hind? $ 0 . Milline on Layer2DAO turukapitalisatsioon? L2DAO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on L2DAO ringlev varu? L2DAO ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim L2DAO (ATH) hind? L2DAO saavutab ATH hinna summas 0.0255731 USD . Mis oli kõigi aegade L2DAO madalaim (ATL) hind? L2DAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on L2DAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine L2DAO kauplemismaht on -- USD .

