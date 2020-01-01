Layer One X (L1X) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Layer One X (L1X) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Layer One X (L1X) teave Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions. Ametlik veebisait: https://l1xapp.com/l1x-foundation Valge raamat: https://bit.ly/layeronexwhitepaperv3 Ostke L1X kohe!

Layer One X (L1X) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Layer One X (L1X) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 368.00M $ 368.00M $ 368.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.63B $ 7.63B $ 7.63B Kõigi aegade kõrgeim: $ 162.34 $ 162.34 $ 162.34 Kõigi aegade madalaim: $ 2.89 $ 2.89 $ 2.89 Praegune hind: $ 20.72 $ 20.72 $ 20.72 Lisateave Layer One X (L1X) hinna kohta

Layer One X (L1X) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Layer One X (L1X) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate L1X tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: L1X tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate L1X tokeni tokenoomikat, avastage L1X tokeni reaalajas hinda!

L1X – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu L1X võiks suunduda? Meie L1X hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake L1X tokeni hinna ennustust kohe!

