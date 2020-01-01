LAW (LAW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LAW (LAW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LAW (LAW) teave BlockNG issued LawPunks, a widely popular series of NFTs on smartBCH. LAW is a native token for the NFT market and is distributed via Fair Launch. Ametlik veebisait: https://blockng.money/ Ostke LAW kohe!

LAW (LAW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LAW (LAW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00M Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 689.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.032 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0141536 Praegune hind: $ 0.0328334

LAW (LAW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LAW (LAW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAW tokeni tokenoomikat, avastage LAW tokeni reaalajas hinda!

LAW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAW võiks suunduda? Meie LAW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAW tokeni hinna ennustust kohe!

