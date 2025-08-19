Law of Attraction hind (LOA)
Law of Attraction (LOA) reaalajas hind on $0.00034302. Viimase 24 tunni jooksul LOA kaubeldud madalaim $ 0.00034301 ja kõrgeim $ 0.0004347 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00110335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00021268.
Lüliajalise tootluse osas on LOA muutunud -1.34% viimase tunni jooksul, -21.09% 24 tunni vältel -23.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Law of Attraction praegune turukapitalisatsioon on $ 250.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LOA ringlev varu on 731.11M, mille koguvaru on 731109912.558757. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 250.80K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Law of Attraction ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Law of Attraction ja USD hinnamuutus $ -0.0001393286.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Law of Attraction ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Law of Attraction ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-21.09%
|30 päeva
|$ -0.0001393286
|-40.61%
|60 päeva
|$ 0
|--
|90 päeva
|$ 0
|--
$LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age.
Law of Attraction (LOA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.