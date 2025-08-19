Mis on Lavandos (LAVE)

What is the project about? LAVE is an altcoin on the TON network. This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. What makes your project unique? This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. At the moment, the token is a truly decentralized token. It is described in more detail in the whitepaper of the project. History of your project. Lavandos token was created on November 28, 2022. Initially, the token was a meme token. But having received a large number of good reviews, the token has been further developed. At the moment, the telegram channel has about 38,000 subscribers. And at the moment, anyone can use it as an in-game token in telegram bots. What’s next for your project? In the future, nft projects will be created with mechanics using the lavandos token, as well as useful educational, gaming and useful telegram bots using the lavandos token. What can your token be used for? At the moment it is used as a game token in telegram bots, and useful applications in telegram bots as well.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lavandos (LAVE) allikas Ametlik veebisait

Lavandos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lavandos (LAVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lavandos (LAVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lavandos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lavandos hinna ennustust kohe!

LAVE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Lavandos (LAVE) tokenoomika

Lavandos (LAVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lavandos (LAVE) kohta Kui palju on Lavandos (LAVE) tänapäeval väärt? Reaalajas LAVE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAVE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LAVE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lavandos turukapitalisatsioon? LAVE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAVE ringlev varu? LAVE ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAVE (ATH) hind? LAVE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade LAVE madalaim (ATL) hind? LAVE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LAVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LAVE kauplemismaht on -- USD . Kas LAVE sel aastal kõrgemale ka suundub? LAVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAVE hinna ennustust

Lavandos (LAVE) Olulised valdkonna uudised