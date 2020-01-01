Launchpool (LPOOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Launchpool (LPOOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Launchpool (LPOOL) teave Launchpool believe all project stakeholders are as important as each other. Investment funds and communities should work side by side on projects, on the same terms, towards the same goals. Launchpool harnesses their strengths, and aligns their incentives, so that the sum is greater than its constituent parts. Ametlik veebisait: https://launchpool.xyz/ Ostke LPOOL kohe!

Launchpool (LPOOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Launchpool (LPOOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 136.77K $ 136.77K $ 136.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 93.6 $ 93.6 $ 93.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00105691 $ 0.00105691 $ 0.00105691 Praegune hind: $ 0.01367727 $ 0.01367727 $ 0.01367727 Lisateave Launchpool (LPOOL) hinna kohta

Launchpool (LPOOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Launchpool (LPOOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LPOOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LPOOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LPOOL tokeni tokenoomikat, avastage LPOOL tokeni reaalajas hinda!

LPOOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LPOOL võiks suunduda? Meie LPOOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LPOOL tokeni hinna ennustust kohe!

