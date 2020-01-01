Launch On USD1 (L) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Launch On USD1 (L) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Launch On USD1 (L) teave The Internet Capital Market, built on Ethereum and powered by USD1—a Trump-backed stablecoin from World Liberty Financial—enables anyone to launch, trade, and earn from tokens. The platform shares fees with creators, KOLs, and investors, fueling a meme-driven, community-powered economy. The platform is accessible via dApp, X (Twitter) Bot, Telegram Bot, and a mobile app, all enhanced by LLMs AI agents for a seamless Web3 experience. Ametlik veebisait: https://launchonusd1.fun Valge raamat: https://launch-on-usd1.gitbook.io/docs/ Ostke L kohe!

Launch On USD1 (L) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Launch On USD1 (L) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.25K $ 25.25K $ 25.25K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.25K $ 25.25K $ 25.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Launch On USD1 (L) hinna kohta

Launch On USD1 (L) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Launch On USD1 (L) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate L tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: L tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate L tokeni tokenoomikat, avastage L tokeni reaalajas hinda!

L – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu L võiks suunduda? Meie L hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake L tokeni hinna ennustust kohe!

