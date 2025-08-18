Mis on LATENT ARENA (LATENT)

A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content! Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LATENT ARENA (LATENT) kohta Kui palju on LATENT ARENA (LATENT) tänapäeval väärt? Reaalajas LATENT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LATENT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LATENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LATENT ARENA turukapitalisatsioon? LATENT turukapitalisatsioon on $ 7.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LATENT ringlev varu? LATENT ringlev varu on 891.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LATENT (ATH) hind? LATENT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade LATENT madalaim (ATL) hind? LATENT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LATENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LATENT kauplemismaht on -- USD . Kas LATENT sel aastal kõrgemale ka suundub? LATENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LATENT hinna ennustust

