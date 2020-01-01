Late Capitalism (L8CAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Late Capitalism (L8CAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Late Capitalism (L8CAP) teave investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Ametlik veebisait: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Ostke L8CAP kohe!

Late Capitalism (L8CAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Late Capitalism (L8CAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 114.78K $ 114.78K $ 114.78K Koguvaru: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Ringlev varu: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 114.78K $ 114.78K $ 114.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010673 $ 0.00010673 $ 0.00010673 Lisateave Late Capitalism (L8CAP) hinna kohta

Late Capitalism (L8CAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Late Capitalism (L8CAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate L8CAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: L8CAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate L8CAP tokeni tokenoomikat, avastage L8CAP tokeni reaalajas hinda!

L8CAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu L8CAP võiks suunduda? Meie L8CAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake L8CAP tokeni hinna ennustust kohe!

