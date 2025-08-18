Mis on Late Capitalism (L8CAP)

investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Late Capitalism (L8CAP) kohta Kui palju on Late Capitalism (L8CAP) tänapäeval väärt? Reaalajas L8CAP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune L8CAP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind L8CAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Late Capitalism turukapitalisatsioon? L8CAP turukapitalisatsioon on $ 114.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on L8CAP ringlev varu? L8CAP ringlev varu on 1.08B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim L8CAP (ATH) hind? L8CAP saavutab ATH hinna summas 0.00318447 USD . Mis oli kõigi aegade L8CAP madalaim (ATL) hind? L8CAP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on L8CAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine L8CAP kauplemismaht on -- USD . Kas L8CAP sel aastal kõrgemale ka suundub? L8CAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake L8CAP hinna ennustust

