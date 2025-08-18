Late Capitalism hind (L8CAP)
Late Capitalism (L8CAP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul L8CAP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. L8CAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00318447 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on L8CAP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Late Capitalism praegune turukapitalisatsioon on $ 114.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. L8CAP ringlev varu on 1.08B, mille koguvaru on 1075384000.393107. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 114.78K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Late Capitalism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Late Capitalism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Late Capitalism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Late Capitalism ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-8.34%
|60 päeva
|$ 0
|-47.43%
|90 päeva
|$ 0
|--
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
Late Capitalism (L8CAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet L8CAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
