Larp Detective Agency ($AGENCY) teave Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO.

Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Larp Detective Agency ($AGENCY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.85K $ 38.85K $ 38.85K Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.85K $ 38.85K $ 38.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Larp Detective Agency ($AGENCY) hinna kohta

Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $AGENCY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $AGENCY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $AGENCY tokeni tokenoomikat, avastage $AGENCY tokeni reaalajas hinda!

$AGENCY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $AGENCY võiks suunduda? Meie $AGENCY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $AGENCY tokeni hinna ennustust kohe!

