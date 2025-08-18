Mis on Lara (LARA)

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lara (LARA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Lara hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lara (LARA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lara (LARA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lara nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lara hinna ennustust kohe!

LARA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Lara (LARA) tokenoomika

Lara (LARA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LARA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lara (LARA) kohta Kui palju on Lara (LARA) tänapäeval väärt? Reaalajas LARA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LARA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LARA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lara turukapitalisatsioon? LARA turukapitalisatsioon on $ 90.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LARA ringlev varu? LARA ringlev varu on 212.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LARA (ATH) hind? LARA saavutab ATH hinna summas 0.00422676 USD . Mis oli kõigi aegade LARA madalaim (ATL) hind? LARA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LARA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LARA kauplemismaht on -- USD . Kas LARA sel aastal kõrgemale ka suundub? LARA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LARA hinna ennustust

Lara (LARA) Olulised valdkonna uudised