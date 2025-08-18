Lapupu hind (LAPUPU)
Lapupu (LAPUPU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LAPUPU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAPUPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03091041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on LAPUPU muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, -3.85% 24 tunni vältel +21.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lapupu praegune turukapitalisatsioon on $ 34.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LAPUPU ringlev varu on 99.09M, mille koguvaru on 99091482.196814. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.42K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Lapupu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lapupu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lapupu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lapupu ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.85%
|30 päeva
|$ 0
|-0.45%
|60 päeva
|$ 0
|-18.33%
|90 päeva
|$ 0
|--
The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.