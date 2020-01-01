Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) teave lanternSOL is the liquid staking token (LST) for the Solana validator "Lantern" Ametlik veebisait: https://lantern.one Ostke LANTERNSOL kohe!

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.96K $ 2.96K $ 2.96K Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 641.22K $ 641.22K $ 641.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 294.2 $ 294.2 $ 294.2 Kõigi aegade madalaim: $ 105.67 $ 105.67 $ 105.67 Praegune hind: $ 216.78 $ 216.78 $ 216.78 Lisateave Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) hinna kohta

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LANTERNSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LANTERNSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LANTERNSOL tokeni tokenoomikat, avastage LANTERNSOL tokeni reaalajas hinda!

