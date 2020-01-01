Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Landlord Ronald ($LANDLORD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Landlord Ronald ($LANDLORD) teave Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life Ametlik veebisait: https://www.landlord-ronald.xyz Ostke $LANDLORD kohe!

Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Landlord Ronald ($LANDLORD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 94.24K $ 94.24K $ 94.24K Koguvaru: $ 824.00M $ 824.00M $ 824.00M Ringlev varu: $ 824.00M $ 824.00M $ 824.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.24K $ 94.24K $ 94.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02057193 $ 0.02057193 $ 0.02057193 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011508 $ 0.00011508 $ 0.00011508 Lisateave Landlord Ronald ($LANDLORD) hinna kohta

Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Landlord Ronald ($LANDLORD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $LANDLORD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $LANDLORD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $LANDLORD tokeni tokenoomikat, avastage $LANDLORD tokeni reaalajas hinda!

